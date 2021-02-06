قرارات جديدة للحد من كورونا

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عدة قرارات واجراءات للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لاتلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا، وايضا غلق كافة معاهد الدروس الخصوصي التي لا تلتزم بالاجراءات الوقائية.

واكدت اتخاذ الاجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي الى زيادة عدد الإصابات، كما طالبت الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لاي طالب او تدريسي الدخول للكليات او المدارس بدون ارتداء الكمامات.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة والبيئة

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