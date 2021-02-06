اجراءات جديدة بشأن الحجز الإلكتروني لتسجيل المركبات

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، رفع الحجز الالكتروني في محافظات بابل وديالى والديوانية.

وقالت المديرية في بيان إنها، "رفعت الحجز الالكتروني في محافظات (بابل، ديالى، الديوانية) بعد أن تم إنجاز المعاملات المتراكمة كافة، بسبب توقف مجمعات التسجيل في ظل جائحة كورونا".

ونوهت المديرية إلى أنه "بإمكان المواطنين مراجعة مجمعات التسجيل حاليا في المحافظات المذكورة أعلاه بدون حجز الكتروني".

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