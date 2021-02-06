ظريف: يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوماً نحو السعودية

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد

ظريف، إن أبدت السعودية رغبتها للحوار

مع إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال

ممدودة دوما نحو السعودية.

وأضاف ظريف، في تصريحات لصحيفة "همشهري"

الإيرانية: "نقول للسعود

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