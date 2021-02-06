إيران: إدارة بايدن تسعى لفرض وجود عسكري مباشر في اليمن

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن

إيرلو، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو

بايدن، وقف دعم حملة التحالف العربي في

اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض

وجود عسكري مباشر هناك.

وقال إيرلو، في تغريدة نشرها م

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