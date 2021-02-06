شاهد بالفيديو: شوارع في مدينة الصدر تدخل “حظر تجوال” بعد نزاع عشائري.. والقوات الامنية تنسحب

2021/02/06 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع نزاع عشائري في احدى مناطق مدينة الصدر، تسببت بحظر التجوال في الشوارع وانسحاب القوات الامنية بحسب مقطع الفيديو المتداول.

وظهر شخص وهو يوثق لحظات رمي الاطلاقات النارية في احدى شوارع مدينة الصدر، وهو يشكو من دخول الشارع بحظر تجوال “وانقطاع ارزاق الناس”، بحسب تعبيره، فيما اكد ان عجلات القوات الامنية انسحبت من موقع الحادث.

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