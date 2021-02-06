2021/02/06 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حذر الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف من خطورة “حبوب تحت اللسان” لعلاج الارتفاع الحاد في ضغط الدم.

ووفقا له، فإن مثل هذه الأدوية تخضع لبطلان الاستخدام المستقل، لأن استخدامها غير السليم أدى إلى “عدد لا يحصى من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي الحاد”.

وقال مياسنيكوف: “لقد ارتفع ضغط الدم لديك، ويخبرك الجميع: خذ هذا أو ذاك تحت لسانك.



أنت تعرف اسم هذه الأدوية جيدًا.



تتناولها، وينخفض الضغط.



وبعد ذلك تأتيك نوبة قلبية.



وتعتقد أنه حدث ذلك من زيادة الضغط”.

وأوضح أنه في الواقع، تحدث حالة حرجة على وجه التحديد بسبب الانخفاض الحاد في الضغط.



وشدد الطبيب على أن “الحبوب تحت اللسان” في جميع أنحاء العالم ممنوعة للاستخدام المستقل، ونصح بإزالتها من حقيبة الإسعافات الأولية المنزلية.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه الأدوية يجب إزالتها من مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه الأدوية يجب إزالتها من مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).