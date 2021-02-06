الدفاع المدني يستنفر لسحب مياه الأمطار من شوارع 3 محافظات

2021/02/06 | 15:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنفرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، كوادرها وامكانياتها لسحب مياه الأمطار في المحافظات الوسطى.وذكر بيان للمديرية، أن “فرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها البشرية وإمكانياتها الآلية لسحب مياه الامطار في محافظة بابل والمثنى والنجف الاشرف من الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطق السكنية بعد أن شهدت تلك المحافظات سقوط أمطار غزيرة طيلة ليلة أمس وحتى هذا اليوم”.وأضاف البيان أن “فرق الدفاع المدني سخرت مضخاتها المنفصلة والمتصلة بـالعجلات الحوضية منذ ساعات الفجر الأولى ويستمر جهد الدفاع المدني إلى حين انتهاء سقوط الأمطار وإتمام سحب المياه من المدن السكنية”.وأشار إلى أن “مديرية الدفاع المدني دأبت على سحب مياه الامطار من […]

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