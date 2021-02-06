2021/02/06 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، شمول 5 فئات من الموظفين المتطوعين في التخصيص المالي ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أنه “تم شمول الاداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين اسوة بالمحاضرين المجانيين بالتخصيص المالي ضمن قانون موازنة 2021”.وصوتت اللجنة المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موازنة 2021..



شمول 5 فئات من الموظفين المتطوعين بالتخصيص المالي المركز الخبري الوطني.

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