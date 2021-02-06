تشييع رفات 104 عراقيين إيزيديين قضوا بمجزرة

2021/02/06 | 15:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفنت، اليوم السبت، رفات 104 من المواطنين العراقيين الإيزيديين، الذين قتلوا بمجزرة “كوجو” بشمال البلاد على يد تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014....

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