أول محافظة عراقية تعيد تفعيل الاجراءات الوقائية ضد جميع انواع التجمعات الدينية والاجتماعية

2021/02/06 | 15:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداداتخذت خلية الازمة في محافظة الديوانية عدة قرارات لمواجهة ارتفاع اصابات كورونا في العراق.

وقالت المحافظة في بيان ان “خلية الأزمة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة الديوانية برئاسة محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة زهير علي الشعلان تقرر إعادة العمل بمقرراتها وإجراءاتها الإحترازية السابقة، بمنع التجمعات في المساجد لاقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية، للحد من تفشي جائحة كوفيد١٩، بعد تسجيل ارتفاع اعداد المصابين في المحافظة”.

واضافت انه “شدد رئيس خلية الازمة، محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، على مديرية الوقف الشيعي إلزام موظفيها في المساجد والحسينيات بتنفيذ قرارات الخلية، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا_١٩ بين المواطنين”، داعياً “ابناء محافظة الديوانية جميعا بالإلتزام بإجراءات التباعد الاحترازية، وعدم التجمهر في الاسواق والمناطق المغلقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.”

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