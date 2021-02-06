أول محافظة عراقية تعيد العمل بقرارات خلية الأزمة وتصدر قرارات ’صارمة’

2021/02/06 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، منع التجمعات في المساجد لإقامة المناسبات الدينية أو مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021) إنه "تقرر إعادة العمل بمقرراتها وإجراءاتها الاحترازية السابقة بمنع التجمعات في المساجد لإقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية، للحد من تفشي الجائحة".

وشدد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان على "مديرية الوقف الشيعي إلزام موظفيها في المساجد والحسينيات بتنفيذ قرارات الخلية، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين".

ودعا الشعلان جميع المواطنين الى "الالتزام بإجراءات التباعد الاحترازية، وعدم التجمهر في الاسواق والمناطق المغلقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، السبت، توجيهات مشددة للجامعات والكليات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021) إنها "تطالب الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لاي طالب او تدريسي الدخول للكليات او المدارس بدون ارتداء الكمامات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن إجراءات قانونية بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021) إن "دائرة الصحة العامة تعلن اتخاذها الاجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية التي لاتلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي الى زيادة عدد الاصابات".

ووجهت وزارة الصحة والبيئة، بغلق المولات والمطاعم والمقاهي التي لاتلتزم بشروط الوقاية الصحية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021) إن " دائرة الصحة العامة توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا".

وهددت وزارة الصحة، الجمعة، بإجراءات صارمة خلال الأيام المقبلة في حال التزايد المستمر لعداد إصابات كورونا، متهمة جهات وراء الأسباب "الكارثية" الراهنة والمتمثلة بعدم الالتزام.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنها "دأبت ومنذ انطلاق جائحة كورونا ان تطلع الرأي العام في العراق بشكل علمي وشفاف على الموقف الوبائي اليومي، وتتبنى وتنشر الحقائق العلمية من خلال لجانها الاستشارية العلمية واللجان المتخصصة التي ترصد مستجدات جائحة كورونا وتحلل البيانات وتعطي التوقعات المستقبلية التي تستند عليها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العالمية، وقد أكدت وزاراتنا من خلال البيانات المتكررة من امكانية تصاعد نسب الاصابات وتدهور الوضع الوبائي نتيجة الاستهانة بالتعليمات والاجراءات الصحية الوقائية من قبل اغلبية المواطنين وتعمدهم بعدم ارتداء الكمام وعودة الحياة الى طبيعتها بكل مرافق الحياة ولاسيما اقامة مجالس العزاء والافراح والتجمعات الانتخابية والمؤتمرات وعدم التزام مؤسسات الدولة بالاجراءات الوقائية داخل مؤسساتهم".

وتابعت، "واستئناف النشاطات الدينية ذات التجمعات البشرية كصلاة الجماعة وزيارات المراقد والاسواق والمولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وكذلك عودة التزاور و الانشطة الاجتماعية واستئناف العادات الاجتماعية من تبادل التحية بالمصافحة والمعانقة والتقبيل".

واشارت الصحة الى انه "من الاسباب الكارثية لضعف الالتزام واتباع الاجراءات الوقائية هو وجود جهات تشكك بشكل علني بوجود الفايروس اصلا، بدون محاسبة الجهات القانونية، او اعتقاد البعض أن الفايروس قد ضعف وانحسر نتيجة تناقص الاصابات في الاسابيع الماضية، و القسم الاخر الذي يروج لفكرة الوصول الى المناعة الجماعية ولا يوجد خطر علينا حاليا، وغيرها من الاسباب غير العلمية والتي لم يثبت وجود أي دليل عليها، ولقد ساهمت تلك الاسباب في عودة الارتفاع في نسب الاصابات و الوفيات خلال الايام الماضية".

واكد البيان، "جهوزية وزارة الصحة والبيئة في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية وترصين البنى التحتية الا ان بقاء الوضع العام من قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية سيؤدي الى فقدان السيطرة على الوباء وما ينتج عن ذلك من مشاكل لايحمد عقباها".

واوضح البيان ان "وزارة الصحة تتعامل بمهنية عالية ومسؤولية وطنية في أطلاق تحذيراتها للتنبيه الى خطورة تعريض الامن الصحي وسلامة المواطن الى تحديات جديدة في ظل ازمة اقتصادية وسياسية محلية واقليمية و دولية، قد تجعلنا نواجه ايام عصيبة نتيجة تجاهل المواطنين والجهات المعنية بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة وبالالتزام بالاجراءات الوقائية".

وجددت الصحة "دعوتها الى المواطنين كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية بكافة اشكالها الى تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام التام بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين استجابة لنداء الوطن و روح المواطنة الصادقة".

ولفت البيان الى ان "وزارة الصحة ستعمل من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على تفعيل حزمة من الاجراءات الوقائية خلال الايام القادمة لكسر سلسلة انتقال العدوى وفي حال استمرار الاصابات بالارتفاع فسنضطر الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية الموسسات الصحية من فقدان السيطرة على الوضع".

ودعت وزارة الصحة القنوات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر الى "القيام بدورهم المسؤول وتكثيف جهودهم لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية".

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