العراق.. الإطاحة بشبكتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف-عاجل

2021/02/06 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

بعمليةٍ نوعية استمرت لأيام ..



الإطاحةُ بشبكتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

بإشرافٍ مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الاسدي وبعملية نوعية استمرت لأيام ..



الإطاحةُ بـ12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف.

العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءا على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم (1090) حبة مخدرة؛ وبعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبئ اخر يضم (12500) حبة إذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

اما العمليةُ الثانية جاءت استكمالًا لجهود جهاز الامن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد ايام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص متورطة بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم (1 كغم من الكرستال، 20 غم من مادة الترياق، 6 مسدسات، 3 دراجات مسروقة، رمانة يدوية، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة) وجرى تدوين اقوالهم أصوليًا وإحالتهم الى القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

جهاز الأمن الوطني العراقي 6 - شباط - 2021

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