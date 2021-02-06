الاستخبارات العسكرية تستلم أثنين من المواطنات الايزيديات في منفذ ربيعة

2021/02/06 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ( إلاستخبارات العسكرية تستلم اثنين من المواطنات الايزيديات في منفذ ربيعة ).بغداد

من اجل حماية ابناء شعبنا بكافة طوائفهم وتامين عودتهم الى ذويهم بعد تعرضهم للسبي على ايدى عصابات داعش الارهابية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ولواء المشاة ٧١ تم استلام اثنتين من فتيات الطائفة الأيزيدية من الجانب السوري الى الجانب العراقي عبر(منفذ ربيعة الحدودي)وبحضور جميع ممثلي الوكالات الأمنية ضمن قاطع المسؤوليةوهن منمواليد ٢٠٠٤و٢٠٠٣ومن سكنة مجمع العدنانية ومجمع تل قصب سابقاحيث تم تسليمهن الى ذويهن بعد اكمال الاجراءات الرسمية.

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