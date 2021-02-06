2021/02/06 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش في جلولاء بديالى .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة بالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٢٠ القت القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش عند مدخل مدينة جلولاء في ديالىن ،وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ./انتهى ح

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