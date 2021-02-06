الإطاحةُ بـشبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

2021/02/06 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحةُ بـشبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في محافظتي كركوك والنجف.وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءً على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارز الجهاز خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم ( 1090 )حبة مخدرة ؛وبعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبأ اخر يضم ( 12500) حبة .وأضاف:" ان العمليةُ الثانية جاءت استكمالًا لجهود جهاز الامن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد ايام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف من القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص متورطة بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم ( 1 كغم من الكرستال ، 20 غم من مادة الترياق ، 6 مسدسات ، 3 دراجات مسروقة ، رمانة يدوية ، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ) "./نتهى7

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