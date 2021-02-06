المالية النيابية: الحكومة فرضت ضرائب بالموازنة لا نعلم هدفها

2021/02/06 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان هناك ضرائب وارقام فلكية وضعتها الحكومة في الموازنة غير معلومة الاهداف.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “الحكومة دفعت موازنة خالية من اي مسؤولية تجاه المواطن ولم تقم بدورها باعداد موازنة توازي حجم واردات العراق”.

واضاف ان “هناك ضرائب فرضت في الموازنة وحتى الان لا تعرف اللجنة الهدف من فرضها”، مبينا ان “الارقام الموضوعة فيها فلكية جدا والمتضرر الوحيد منها المواطن العراقي”.

واوضح كوجر ان “مجلس النواب يقوم حاليا بدوره ودور الحكومة معا واعد الموازنة من جديد بعد ارسال الحكومة لموازنة لا ترتقي ان تسمى موازنة بلد”.انتهى25و

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