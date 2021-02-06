الديوانية تعيد العمل بقرارات خلية الأزمة وتصدر قرارات صارمة

2021/02/06 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، منع التجمعات في المساجد لإقامة المناسبات الدينية أو مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وقالت الخلية في بيان، إنه “تقرر إعادة العمل بمقرراتها وإجراءاتها الاحترازية السابقة بمنع التجمعات في المساجد لإقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية، للحد من تفشي […]

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