2021/02/06 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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