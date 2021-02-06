الصحة تصدر توجيهات جديدة بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية

2021/02/06 | 16:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، توجيهات جديدة بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تطالب الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لأي طالب أو تدريسي الدخول للكليات أو المدارس بدون ارتداء الكمامات".

وفي سياق قريب، أعلنت وزارة الصحة، عن إجراءات قانونية بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية.

وقالت الوزارة، إن "دائرة الصحة العامة تعلن اتخاذها الإجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي إلى زيادة عدد الإصابات".

كما وجهت الصحة، بغلق المولات والمطاعم والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية الصحية.

وقالت الوزارة، إن "دائرة الصحة العامة توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا".

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