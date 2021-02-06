جلولاء.. اعتقال أحد موزعي كفالات الدواعش

2021/02/06 | 16:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن اعتقال حد موزعي كفالات الدواعش في جلولاء.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 20 من إلقاء القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش عند مدخل مدينة جلولاء.

وأضافت: انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات

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