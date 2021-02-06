كربلاء: جهود حثيثة للسيطرة على اختناقات المجاري ومياه الامطار

2021/02/06 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

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تواصل الكوادر الهندسية في محافظة كربلاء، السبت، جهودها الحثيثة للسيطرة على اختناقات خطوط المجاري في الاقضية والنواحي، خصوصا بعد تساقط امطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وقال قائمقام قضاء الهندية منتظر الشافعي في تصريح خاص لـ NRT عربية ، اليوم (6 شباط 2021)، انه "ستكون هناك خطة مستقبلية لإكمال مشروع مجاري الهندية والاستفادة من المبالغ المالية الموجودة في وزارة البلديات وستكون حملة واسعة لتبيلط الشوارع وتنظيف الأحياء والعمل جاري لسحب كميات الأمطار المتواجدة".

من جهته قال علي هادي من فرع مجاري الهندية، ان "الكوادر الهندسية والفنية في كافة فروع مجاري الهندية استنفرت الجهود وزادت ساعات تشغيل محطات السحبـ لفك اختناقات خطوط المجاري الخاصة بالامطار والسيطرة على الوضع، وتوجد حاليا بعض البرك فقط وجاري العمل عليها".

كما واعلن فرع مجاري الحسينية استنفار كافة جهوده الخدمية حيث تم فتح الانسدادات الحاصلة في شبكات الصرف الصحي وسحب تجمعات مياه الامطار في الشوارع والمناطق غير الخاضعة لخدمات المجاري.

ا.ح

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