2021/02/06 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سترغب سيرينا وليامز في فرض نفوذها لكن يبدو أن زحف اللاعبات الشابات نحو الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى سيستمر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال الأسبوعين المقبلين.

ستبحث الساحرة الأمريكية، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ40 هذا العام، في ملبورن عن لقبها 24 بالبطولات الأربع الكبرى، لتعادل الرقم القياسي لمارغريت كورت.

وسيمونا هاليب هي اللاعبة الوحيدة التي يزيد عمرها على 24 عاماً بين الفائزات بألقاب البطولات الأربع الكبرى خلال العامين الماضيين، بينما حصدت نعومي أوساكا، آشلي بارتي، بيانكا أندريسكو، وإيغا شيانتيك، بقية الألقاب الكبرى.

وفازت أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة في ثلاث من آخر خمس بطولات كبرى على الملاعب الصلبة، وأظهرت تمتعها بالقوة والثبات بما قد يرشحها لفرض هيمنتها على ألقاب السيدات في المستقبل.

وتحتل اللاعبة 23 عاماً المركز الثالث في التصنيف، لكن هذا ليس مقياساً مثل السنوات الماضية، بسبب توقف المسابقات الدولية نتيجة وباء كوفيد-19.

وخاضت أوساكا أربع بطولات فقط في الموسم الماضي، بينما تمسكت بارتي بصدارة التصنيف العالمي، رغم أنها تخوض مبارياتها الرسمية الأولى خلال عام تقريباً، في التحضيرات لبطولة أستراليا هذا الأسبوع.

ووصلت بطلة فرنسا المفتوحة 2019 إلى الدور نصف النهائي على أرضها العام الماضي في أفضل نتيجة بمسيرتها، وبالتأكيد لن تفتقد دعم الجماهير التي ستكون قليلة هذه المرة بسبب القيود الصحية، عندما تسعى لمنح أستراليا أول لقب بالفردي منذ إنجاز كريس أونيل عام 1978.

وأظهرت بارتي جاهزية ومرونة خلال الاستعداد للبطولة الكبرى الأولى للموسم، وستبدأ مشوارها أمام دانكا كوفينيتش في الدور الأول.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طموح الشباب يتحدى كبرياء التاريخ في استراليا المفتوحة للتنس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طموح الشباب يتحدى كبرياء التاريخ في استراليا المفتوحة للتنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).