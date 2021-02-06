2021/02/06 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري اتهم عضو مجلس النواب، طه الدفاعي، السبت، أمين بغداد علاء المعمار، بتعطيل جميع المشاريع الخدمية والحيوية في العاصمة، والتسبب بحرمان آلاف العاطلين من فرص العمل، فيما دعا رئيس الوزراء والوزارات المعنية الى التدخل ومعرفة سبب إيقاف المشاريع.وقال الدفاعي، في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني): “لقد وجهت لنا مناشدات من العديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتهام نيابي لأمين بغداد بتعطيل مشاريع حيوية وحرمان الآلاف من العمل المركز الخبري الوطني.

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