اقتصادي: لا يمكن للبرلمان تغيير أسعار النفط والدولار بموازنة 2021

2021/02/06 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، السبت، ان موازنة 2021 ماضية نحو التصويت ولا يمكن للبرلمان التعديل على اسعار صرف الدولار او بيع النفط.

وقال أنطوان في تصريح لـوكالة /المعلومة/، انه “ليس من صلاحيات مجلس النواب التغيير والتعديل في أسعار الصرف وأسعار النفط سواء كانت الأسعار مرتفعة او منخفضه فهذه من صلاحيات الحكومة حصرا”.

وأضاف، انه “بعد اقرار البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بالاتفاق مع الحكومة أصبحت ارقام الموازنة غير قابلة للتعديل ولا يمكن الطعن بها من قبل البرلمان”.

وفي سياق متصل اكد أنطوان، ان “انخفاض مبيعات البنك المركزي او انعدامها هو انعكاس للتغيرات التي طرأت على أسعار صرف الدولار الذي دفع بالتاجر والمواطن الى عدم المجازفة وخوض تجارة جديدة في ظل التحولات الاقتصادية للسوق العراقية”.انتهى / 25 ر

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