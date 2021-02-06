معدل اصابات يرتفع مجددا في العراق.. 1660 حالة خلال 24 ساعة

2021/02/06 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق مجددا وسط تحذيرات من إعادة فرض حظر شامل للتجوال وتشديد الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل ألف وستمئة وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الوزارة ذكرت في بيان أن حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات وصلت إلى ألف وعشرين حالة في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة في عموم البلاد.

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