الوطني الكردستاني: الأسبوع الحالي سيكون حاسما بالنسبة لحصة الإقليم في الموازنة

2021/02/06 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في قضية حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة الاتحادية.

وأكد آلي، في تصريحات صحفية، أن وفد الإقليم سيقوم بمباحثات حاسمة خلال اليومين المقبلين لمحاولة تثبيت حصة الإقليم في مشروع الموازنة، مشيرا إلى قلق الإقليم من الذهاب الى التصويت على الموازنة بالأغلبية كما حصل في قانون الاقتراض.

وأوضح أن الإقليم متمسك بوعوده بشأن تسليم مئتين وخمسين ألف برميل ونصف عائدات المنافذ الحدودية، إلا أن هناك قوى سياسية مصرة على تسليم كامل النفط إلى بغداد.

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