المالية النيابية تعلن شمول موظفين متطوعين بالتخصيص المالي

2021/02/06 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، شمول الاداريين والحرفيين المتطوعين بالتخصيص المالي في موازنة العام الحالي.

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