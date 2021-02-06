2021/02/06 | 16:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً.. الاعلامي حيدر زكي يمثل امام محكمة الرصافة في بغداد بسبب القضايا المرفوعة ضده من وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة التطبيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/06 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. الاعلامي حيدر زكي يمثل امام محكمة الرصافة في بغداد بسبب القضايا المرفوعة ضده من وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة التطبيعية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. الاعلامي حيدر زكي يمثل امام محكمة الرصافة في بغداد بسبب القضايا المرفوعة ضده من وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة التطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).