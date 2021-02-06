2021/02/06 | 16:33 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إجراءات قانونية منها يخص المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. إجراءات جديدة بحق المخالفين لضوابط التصدي لكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق.. إجراءات جديدة بحق المخالفين لضوابط التصدي لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).