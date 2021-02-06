2021/02/06 | 16:33 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق.. إجراءات جديدة بحق المخالفين لضوابط التصدي لكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إجراءات قانونية منها يخص المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق.. إجراءات جديدة بحق المخالفين لضوابط التصدي لكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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