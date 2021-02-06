القبض على 7 من عناصر داعش في أيسر الموصل

2021/02/06 | 16:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت قيادة شرطة نينوى، السبت، القبض على عدد من عناصر داعش في أيسر الموصل .

وقالت القيادة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ومديرية امن افراد نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ( سبعة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت، أن “اثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى ( بالحسبة ) واحدهم كان يعمل فيما يسمى ( الامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة الفرقان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل “.

وأشارت الى أنه “تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الكرامة والخضراء والانتصار والاربجية والسماح ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.



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