حكومة ليبيا المؤقتة.. خوف من عرقلة البرلمان وتعويل على علاقات الدبيبة

2021/02/06 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصورة غير متوقعة، اقتنصت قائمة عبد الحميد دبيبة الفوز لقيادة الفترة الانتقالية في ليبيا، بعد تغلبها على ثلاث مجموعات أخرى من المرشحين الذين انتخبهم 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، الجمعة.

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