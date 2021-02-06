“هيومن رايتس ووتش” تثمن قرارات بايدن المتعلقة ببرنامج إعادة توطين اللاجئين

2021/02/06 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت منظمة العفو الدولية بالقرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن، والمتعلقة ببرنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده.

هيومن رايتس ووتش قالت في بيان لها، ان القرارات الصادرة توجه المسؤولين إلى عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو أي أسباب أخرى، مضيفة ان القرارات ستؤدي في حال تنفيذها بشكل هادف، الى إعادة تقويم للبوصلة الأخلاقية لبرنامج اللاجئين الأميركي، والذي يستند الآن الى معالجة الأسباب الجذرية للجوء القسري وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً للحماية.

بيان المنظمة جاء تعليقا على نشر البيت الأبيض ثلاثة مراسيم حددها الرئيس بايدن لإصلاح نظام الهجرة، وتوقيعه لهذا الغرض عددا من القرارات الخاصة بحماية وتوطين اللاجئين ووقف العمل بالجدار العازل مع المكسيك.

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