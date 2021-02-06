تحذيرات من موجة سيول في مدن عراقية إثر استمرار هطول الأمطار

2021/02/06 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر متنبئون جويون من موجة سيول قوية قد تجتاح مدن عراقية في الوسط والجنوب إثر استمرار هطول الأمطار.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، إن مدن الفرات الاوسط ومن ضمنها النجف ستتلقى أعلى كميات من الأمطار، مرجحا أن تشكل تلك الأمطار موجة فيضانات داخلية قد تكون جارفة.

وبين عطية أن التوقعات لكافة المدن تشير إلى استمرار هطول الأمطار في مدن الفرات الاوسط، واستمرار فرص الأمطار في السليمانية وكركوك وصلاح الدين واربيل وبغداد والرمادي وواسط وبادية الجنوب.

وكانت كل من النجف والديوانية وواسط وبابل والمثنى عطلت الدوام في مدارسها جراء سوء الأحوال الجوية واستمرار تأثر العراق بالمنخفض الجوي.

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