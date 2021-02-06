خطورة تطور الفيروس التاجي - محمد زكريا توفيق

2021/02/06 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الفيروس التاجي، كورونا المستجد، يتحوّر — ولكن ما الذي يحدد سرعة ذلك؟الفيروسات بصفة عامة ليست كائنات حية بالمعنى المتعارف عليه.



بالرغم من أنها تتحور، مثل كل الخلايا الحية، وتنتج متغيرات وطفرات جديدة طول الوقت.بدون الطفرات الوراثية والتطور، لن يوجد إنسان على سطح هذه البسيطة.



ولن يكون هناك أي كائن حي على الإطلاق - لا الثدييات، ولا الحشرات أو النباتات، ولا حتى البكتيريا.



اللهم اجعل كلا ......





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