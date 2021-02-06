كتاب ( النصر) ف 3 :شروط النصر: الدُّعاء - أحمد صبحى منصور

2021/02/06 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور أولا : فريضة الدعاء : الدعاء فريضة تعبدية على كل مؤمن .



قال جل وعلا : 1 ـ ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) البقرة ).



لم يقل جل وعلا للرسول : ( قل لهم انى اجيب الداعى ..



).



بل بدون ( قل ) يتوجه الخطاب الالهى مباشرة لعباده يأمرهم بأن يدعوه إستجابة لأمره جل وعلا ......





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