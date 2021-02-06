2021/02/06 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، بغلق المولات والمطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بشروط الوقاية الصحية، بعد معاودة الإصابات بعدوى كورونا ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والمقاهي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والمقاهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).