الكمارك تعيد إرسالية حليب سعودية المنشأ في معبر طريبيل (صور)

2021/02/06 | 16:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الكمارك العامة، السبت، إعادة إرسالية سعودية في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

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وقالت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021)، إنه "تمت إعادة إرسالية حليب سائل من منشأ سعودي، في مركز كمرك طريبيل الحدودي، وذلك لكونها مخالفة لشروط التخزين وضوابط الاستيراد".

وأضاف، "تمت عملية إعادة الإرسالية من قبل كوادر المركز المذكور حفاظا على سلامه أبناء شعبنا".

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