المرور العامة تطرح حلين لإنهاء مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد

2021/02/06 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي للاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد فيما طرحت حلين لإنهاء هذه المشكلة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم، لـ(بغداد اليوم)، ان "السبب الرئيسي للاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، هو العدد الهائل للسيارات المتواجدة في العاصمة والذي يتجاوز المليونين ونصف".

وبين كريم ان "مديرية المرور قدمت مقترحات من شأنها تخفيف الزخم المروري في بغداد، منها تفاوت الدوم الرسمي للوزارات وكذلك الاعتماد على النقل الجماعي وهما حلان موجودان، بدل السيارات الخاصة، لكن هذه المقترحات لم تنفذ لغاية الآن، وفي حال نفذت سيكون هناك تخفيف كبير في الزخم المروري".

ومنذ التفجير الارهابي في ساحة الطيران ببغداد بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي، تشدد القوات الأمنية اجراءاتها تلافياً لحدوث خروقات وهو ما احدث اختناقات مرورية مستمرة حتى اللحظة.

وفي وقت سابق ، وجّهت مديرية المرور العامة، طلباً إلى جميع الوزارات والمؤسسات بسبب الزحامات.

وقال مدير إعلام المرور إن “من أسباب الاختناقات المرورية هو فتح استيراد أنواع العجلات بشكل عشوائي ما رفع عددها إلى أكثر من مليوني مركبة حالياً، فضلاً عن دخول مركبات بأعداد كبيرة من إقليم كردستان”.

وبين، أن “المديرية وضعت خطة لتسقيط بعض المركبات، وبتوجيه من رئيس الوزراء، كما عملت أمانة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والمرور، على فتح بعض الشوارع المغلقة، كساحة الوثبة وأخرى مغلقة في جانبي الكرخ والرصافة لدواع أمنية”.

وطالب الغراوي، “بعض الوزارات والمؤسسات بالعمل بنظام التفاوت في دوام موظفيها الذي وافق عليه رئيس الوزراء”.

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