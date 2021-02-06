تدفق السيول المائية الايرانية نحو الوديان الحدودية شرق ديالى

2021/02/06 | 16:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / بدأت السيول المائية الايرانية بالتدفق الى مناطق شرق ديالى بعد ان شهدت المنطقة امطارا غزيرة في الساعات الماضية.وقال مصدر أروائي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / اليوم ان الامطار الغزيرة التي شهدتها الحدود العراقية الايرانية أدت الى تدفق السيول المائية نحو الوديان الحدودية بأطراف ناحية قزانية شرق بعقوبة .واضاف ان السيول المائية ستكون لها دور في دعم القطاع الزراعي وتامين الحصص المائية لسقي المحاصيل الزراعية في الفترة المقبلة .مبينا ان تدابير مشتركة اتخذت لحماية القرى الحدودية من الفيضان ./انتهى

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