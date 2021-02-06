الصحة تصدر عدد من القرارات والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا

2021/02/06 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان ان من بين القرارات والإجراءات التي سيتم العمل بها، التوجيه بغلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا، وغلق معاهد الدروس الخصوصية التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، مؤكدة انها ستتخذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الأهلية المخالفة للتعليمات، في حين دعت الوزارة الجامعات والكليات والمدارس الى عدم السماح لاي طالب او تدريسي بالدخول للكليات او المدارس دون ارتداء الكمامات.

وزارة الصحة تصدر عدد من القرارات والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا

اصدرت دائرة الصحة العامة في…

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Saturday, February 6, 2021

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