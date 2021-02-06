2021/02/06 | 17:02 - المصدر: سفن سكاي

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باعلن جهاز الامن الوطني عن تنفيذه لعملية نوعية استمرت لأيام واطاحت ب12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف ؛

جهاز الامن ووفق بيان تلقته 7sky، اشار الى انا العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءا على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم ( 1090 )حبة مخدرة ؛وبعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبئ اخر يضم ( 12500) حبة إذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم ;

اما العمليةُ الثانية جاءت استكمالًا لجهود جهاز الامن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد ايام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص متورطة بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم

( 1 كغم من الكرستال ، 20 غم من مادة الترياق ، 6 مسدسات ، 3 دراجات مسروقة ، رمانة يدوية ، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ) وجرى تدوين اقوالهم أصوليًا وإحالتهم الى القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعمليةٍ نوعية استمرت لأيام ، الإطاحةُ بشبكتين لتجارة المخدرات 7 SKY TV.

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