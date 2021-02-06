إنحسار الإصابات بكورونا في الإقليم

2021/02/06 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 346"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحصوصا: (3607 فحوصات جديدة)

• (1453) اربيل

• (250) السليمانية

• (1684) دهوك

• (0) حلبجة

• (212) كرميان

• (8) رابرين

2.



الاصابات: (24 اصابات جديدة)

• (3) اربيل

• (2) السليمانية

• (16) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (335 حالات شفاء)

• (42) اربيل

• (71) السليمانية

• (222) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (4 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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