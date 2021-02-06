خانقين تحتضن جلسة رياضية

2021/02/06 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين، يوم غد الاحد، جلسة حوار حول الاوضاع الرياضية في المدينة.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان الجلسة الرياضية ستعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على قاعة دار الشهيد سلام الثقافي، موضحا، ان الجلسة ستكون بين اعضاء الهيئة الادراية العليا لنادي خانقين والناشطين المدنيين لمناقشة سبل الارتقاء بالواقع الرياضي.

واضاف: ان رياضيي خانقين لهم نتائج مميزة على صعيد اقليم كوردستان، وخاض العديد منهم مباريات دولية خاصة في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، واقامة هذه الندوات تأتي لتشخيص الاخطاء ومكامن الخلل لانجاح وتطوير الرياضة في خانقين.

PUKmedia خاص

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