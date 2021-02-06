2021/02/06 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومع تسريع عمليات التلقيح في الدول الغربية الغنية عن باقي دول العالم، فإنه من المتوقع أن يستغرق العالم سبعة سنوات كاملة للوصول إلى النسبة المنشود، في حال ما استمرت وتيرة التلقيح الحالية.

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