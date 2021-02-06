العراق الموحد - تحسين قادر

2021/02/06 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تحسين_قادر مقدمةلم يكن العراق عبر التاريخ المعاصر بلدا موحدا، اذ تم بعد الحرب العالمية الأولى ربط ثلاثة ولايات عثمانية و هي البصرة وبغداد والموصل والحاق جنوب كردستان بها قسرا، في وقت لاحق، بغرض تشكيل العراق الحالي من تلك الولايات.



لا تمتلك المكونات التي تشكلت منها دولة العراق أي انتماء حقيقي لهذه الدولة، إذ تنتمي تلك المكونات الى نفسها و الى الجذور الأثنية والمذهبية لھا خارج العراق أكثر من انتمائها الى ......





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