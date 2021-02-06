المدائن أولاً في إصابات الرصافة.. ومدينة الصدر تتصدر حالات الشفاء

2021/02/06 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس"، (6 شباط 2021)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

70 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 11 حالة

قطاع المدائن 28 حالة

قطاع الاستقلال حالتين

قطاع النهروان 17 حالة

قطاع الشعب 12 حالة

6 حالات رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي: حالة واحدة في كل من المناطق التالية : مدينة الصدر والبلديات والعبيدي و المشتل و الاعظمية و الشعب .

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 75486 توفي منهم 1417، ومتبقي قيد العلا ج 833".

وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 63 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، توزعت ضمن المناطق التالية":

13 حالة شفاء في مدينة الصدر

5 حالات شفاء في الزعفرانية و المشتل و النهروان

6 حالات شفاء في منطقة الشعب

4 حالات شفاء في كل من شارع فلسطين والغدير وحي المهدي وبسماية

3 حالات شفاء في منطقة بغداد الجديدة

وحالتين شفاء في كل من جسر ديالى والجادرية وصحة الكرخ و الكفاح

وأوضح الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 73236 حالة شفاء".

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