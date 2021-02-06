واشنطن تدخل على خط الوساطة بين بغداد وأربيل

2021/02/06 | 17:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..

كشف مصدر سياسي كردي، السبت، عن دخول الجانب الأمريكي على خط الوساطة بين بغداد وأربيل، لغرض التوصل لاتفاق بشأن الموازنة.

وقال المصدر لوكالة/المعلومة/ :”بعد عجز حكومة الإقليم التوصل لاتفاق بشأن تثبيت حصة الإقليم من الموازنة، في ظل إصرار مجموعة من القوى السياسية على تسليم كردستان كامل نفطها وعائداتها المالية، فأن حكومة الإقليم أشركت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الوساطة”.

وأضاف أن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وأيضا رئيس الحكومة مسرور بارزاني عقدوا سلسلة اجتماعات خاصة خلال اليومين الماضيين، مع السفير الأمريكي في العراق، وأيضا مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأشار إلى أن “القيادات الكردية طلبت من الأمريكيين وساطة مع بغداد والضغط عليها، من أجل الموافقة على تسليم الإقليم لحصته من الموازنة، خشية حصول اضطرابات وتظاهرات كبرى في مدن كردستان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعاناة الكبيرة لدى المواطن، نتيجة عدم تسلمهم لرواتب لأشهر عديدة”.

وفشل الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا في التوصل لاتفاق يضمن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، في ظل وجود مطالبات من عدد من القوى السياسية بتسليم الإقليم لنفطه بالكامل.



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