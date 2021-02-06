نقابة الفنانين: مقداد عبد الرضا تجاوز الحالة الحرجة بعد عملية في العمود الفقري

2021/02/06 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت نقابة الفنانين، اليوم السبت، أن الفنان القدير مقداد عبد الرضا أجريت له عملية جراحية كبرى في العمود الفقري بدار التمريض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نقيب الفنانين جبار جودي قوله "الفنان عبد الرضا تجاوز المرحلة الحرجة من عملية جراحية كبرى أجريت له الاربعاء الماضي في العمود الفقري"، مشيرا الى أن "نقابة الفنانين تتابع حالة الفنان الصحية، وتسعى قدر استطاعتها لتأمين الأوضاع الصحية والمعاشية للفنانين كافة".

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