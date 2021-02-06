القبض على اثنين من المطلوبين بجريمة قتل شمال غربي بغداد

2021/02/06 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من المطلوبين بجريمة قتل وفق المادة 406 في بغداد.وذكر بيان لقيادة قوات الشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان وفق مذكرة قبض صادرة من المحكمة المختصة تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 406 (القتل العمد) في منطقة "الدولعي" شمال غربي بغداد وتم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما"./انتهى ح

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