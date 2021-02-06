خلية الازمة في الديوانية تمنع التجمعات بسبب ارتفاع اصابات كورونا

2021/02/06 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ قررت خلية الازمة المشتركة لمواجهة كورونا في الديوانية منع كافة التجمعات نظرا لارتفاع اعداد الاصابات .وقال بيان صدر عن رئيس اللجنة العليا لخلية الازمة في المحافظة زهير علي الشعلان " ان اللجنة قررت اعادة العمل بمقراراتها الاحترازية السابقة بمنع التجمعات في المساجد لاقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء والمقاهي والقاعات الرياضية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19بعد تسجيل ارتفاع اعداد المصابين في المحافظة / انتهى

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